83

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On oublie tout et on recommence.La barrière effondrée face à Lille ne devrait rien coûter à Amiens . D’après les informations de, le match Amiens Lille devrait être rejoué, sur 90 minutes et avec un score de départ de 0-0.La Ligue doit donner son verdict final le 19 octobre prochain, alors qu’il reste aussi la date et le lieu du match à déterminer. Le club d’Amiens aurait déjà demandé de jouer au Stade de La Licorne, même en cas de fermeture de tribunes ou de huis clos.Pour rappel, une barrière s’était effondrée lors de la célébration d’un but lillois, au bout de quinze minutes de jeu. L’incident a blessé 29 supporters lillois, dont cinq gravement.