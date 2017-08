Amiens dérouille Nice, Toulouse et Bordeaux font la police

Cette journée aura été celle d'un historique premier coup d'éclat d'Amiens en première division. Mais aussi du sursaut de Dijon, et d'un Toulouse-Rennes prolifique. La Ligue 1 qu'on aime, quoi.

Le FC Metz attendait son premier point, et devra encore patienter. La faute à Ronny Rodelin , qui surgit au retour des vestiaires pour tromper Diagne et faire gagner Malherbe, une semaine après le succès face au LOSC de Bielsa. Pas la plus spectaculaire des oppositions de la soirée. Pour les Grenats, vivement qu' Emmanuel Rivière vienne remettre les choses en ordre.Deux clubs auteurs d’un début de saison bien décevant sur le plan comptable se donnaient rendez-vous au Stadium. Et comme face au DFCO , les hommes de papa Gourcuff ont laissé filer le match, dans un scénario assez fou-fou. Deux penaltys concédés et transformés par Durmaz, trois pions mangés par Raïs M’Bolhi, pour la première fois titulaire en Ligue 1 (trois ans après ses exploits), une expulsion pour Morgan Amalfitano , nerveux, et zéro point au bout : malgré l’ouverture du score de l’artificier Mubele, puis la première banderille d’ Ismaïla Sarr en rouge et noir, les Bretons repartent bredouilles des bords de la Garonne. Le Téfécé, lui, va devenir spécialiste des avalanches de buts, après le n'importe quoi du Parc des Princes. Benjamin Jeannot , un des nouveaux venus du mercato de Dijon , était absent depuis la première journée, alors il a soigné son retour. Bien aidé par Wesley Said, et par ce bon vieux Daniel Congré, il ouvre d’abord tranquillement le compteur dijonnais en première période. Puis à l’heure de jeu grâce à Tavares, l’ex-Merlu dégaine de nouveau face à son ancien compère, Benjamin Lecomte . Entre-temps, Jeannot a donné des idées au néo-Montpelliérain Giovanni Sio , qui y va lui aussi de son premier pion avec son nouveau maillot. Mais au bout, le Gaston-Gérard peut exulter : les Bourguignons emportent enfin les trois points. Il était temps.La premier pion d’ Amiens dans l’élite aura été inscrit par le soyeux pied gauche de Gael Kakuta, sur un joli coup de patte du petit baroudeur à la 16. Plus beau encore, le premier succès de l’ASC en Ligue 1 aura été une victoire par trois buts d’écart face au Gym de Lucien Favre et Wesley Sneijder . Libéré après l’inspiration de Kakuta, le promu punit un OGCN décidément méconnaissable : Konaté sur corner a tout le luxe de faire frissonner les filets niçois, puis signe le doublé sur la fin après un petit numéro de Manzala. Pour stopper ce terrifiant départ (trois revers, sept buts encaissés), les Picards soignent la manière et régalent la Licorne, qui attendait ça depuis l’élection d'Émmanuel Macron. Il était grand temps. Bordeaux avait fait preuve d’une grosse force de caractère il y a sept jours au Groupama Stadium, mais n’a pas eu besoin de puiser dans ses ressources pour trouver la faille ce soir. Car c’est Mamadou Samassa qui offre lui-même l’ouverture du score à François Kamano dès les premières minutes. À peine le temps de sortir des vestiaires que Malcom fait des misères à ses vis-à-vis, pour un coup de casque de Younousse Sankharé qui ne cesse décidément de planter. Stéphane « Darbiche » Darbion ramène son ESTAC dans la course, et son portier se rattrape en enchaînant les sauvetages face à la furie des locaux, mais le mal est fait. Sankharé-Malcom-Kamano : les Girondins cherchent encore leur avant-centre d'envergure, mais s’en sortent très bien sans.