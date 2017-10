Amiens-Bordeaux se jouera au Havre

8

[OFFICIEL] Nos #Girondins affronteront @AmiensSC au Stade Océane du Havre. La rencontre se jouera le sam. 21/10 à 20h #ASCFCGB pic.twitter.com/cZiRhlf0xN — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 12 octobre 2017

JB

Quoi de mieux pour les Marine et Blanc que de se déplacer au stade Océane ?Après les évènements du 30 septembre dernier et l'incertitude qui planait sur les prochains matchs à domicile d' Amiens , le club picard a trouvé un lieu où accueillir les Girondins la semaine prochaine sur terrain neutre. Et ce ne sera pas au stade Michel -d'Ornano, comme le SM Caen l'avait proposé. Bordeaux , qui ne souhaitait pas inverser la rencontre pour le jouer au Matmut Atlantique, se déplacera au stade Océane du Havre pour affronter Kakuta & co.C'est officiel : Le Havre est en Ligue 1 !