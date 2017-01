Amiens beau vainqueur d'un match fou

0

Amiens 4-3 Strasbourg

Les spectateurs du stade de la Licorne ? Des chanceux.Parce que non seulement on voit (très) rarement sept buts dans une rencontre de Ligue 2, mais en plus Amiens a chopé les trois points. Et cela a été long, très long à se dessiner. À la 88e minute, exactement. Moment choisi par Thomas Monconduit pour donner un avantage définitif aux siens d'une volée des vingt mètres en pleine lucarne, après une première mi-temps totalement dingue.Car durant les 45 premières minutes, les deux équipe se sont rendus coup pour coup. C'est d'abord Charly Charrier qui a ouvert le bal pour Amiens dès le quart d'heure de jeu, avant de voir Ernest Seka lui répondre en moins de dix minutes d'un bon coup de casque. Puis Aboubakar Kamara a redonné l'avantage aux locaux sur penalty. Pas suffisant pour que les Strasbourgeois baissent les bras : en quatre minutes, les visiteurs ont renversé le score, grâce à Baptiste Guillaume , l'attaquant prêté par Lille , et Stéphane Bahoken sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Un peu avant la pause, Amiens a finalement trouvé la force pour recoller avec un tir des 25 mètres. Une réalisation qui n'aurait pas forcément dû être validée, une faute de Kamara n'ayant pas été sifflée juste avant la sentence.La deuxième période fut moins folle. Mais plus décisive, donc.