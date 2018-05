Amiens accroche le PSG... et le maintien

Deux fois devant, Paris s'est fait piéger par un Konaté de gala, qui offre son maintien à Amiens. La porte des 100 points se claque sur le nez d'Emery.

Amiens, ça commençait bien

Roulés par Nkunku, régalés par Konaté

Amiens (4-5-1) : Gurtner - Cissokho, Adenon, Dibassy, Avelar - Zungu, Monconduit - Cornette, Kakuta, Manzala - Konaté. Entraîneur : Christophe Pélissier.



Paris (4-3-3) : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Pastore, Thiago Motta (cap), Lo Celso - Di María, Cavani, Nkunku. Entraîneur : Unai Emery.

Comme Caen la saison dernière à la 38journée, Amiens s'est offert une double cuillerée de plaisir ce vendredi soir face au PSG : les joueurs de Christophe Pélissier ont validé leur maintien en accrochant le champion de France au terme d'un match enlevé, conclu sur un 2-2. Histoire de mettre un joli point final à leur première saison au sein de l'élite. Pendant ce temps-là, la carotte des 100 points échappe définitivement à Emery et ses hommes.Les premières minutes du match ressemblent à des dernières : équipes coupées en deux, défenses en rupture et ballons en pagaille dans les surfaces. Un beau jeu en triangle initié par Lo Celso, en appui sur Pastore, offre une première fenêtre de tir intéressante à Di María, dont la reprise fuit la cage de Gurtner. Décontractés par les dix points qu’ils ont empilés dans leur panier lors des cinq derniers matchs, les Amiénois jouent sans se prendre la tête. Et si Di María, d’un une-deux aérien avec Cavani suivi d’une nouvelle reprise instantanée, continue à leur donner mal au crâne, c’est bien l’Uruguayen qui va déclencher la migraine. Trouvé par Pastore dans le dos des défenseurs, il glisse le ballon sous Gurtner pour le 1-0, à la 26 Amiens change son statut pour passer de « à l’aise » à « c’est compliqué » et subit énormément : Adenon dévie sur sa ligne un scud de Pastore, puis Gurtner s’y colle devant Nkunku et Di María avant la pause.Les Amiénois reviennent des vestiaires avec le plein, quand les Parisiens restent bloqués à la pompe. Konaté, déjà tout proche d’égaliser une minute auparavant, trompe Areola à la 47en profitant d’une ouverture inspirée de Monconduit. Vexés, les joueurs d’Emery remettent le contact, mais ni Lo Celso, d’un intérieur des 20m, ni Di María, dont la frappe puissante est déviée par Dibassy, ne trouvent le cadre. Avec 65% de possession, Paris gère son équation et trouve la solution par Nkunku, qui enroule pied droit aux abords de la surface pour coucher Gurtner à la 64. Encore une fois, Konaté va prendre les choses à son compte et ramener son équipe à hauteur à dix minutes du terme en abusant d'un Areola trop fragile dans ses cages. À peine le temps de respirer que Dibassy dégage sur sa ligne une reprise de Cavani pour valider le match nul. Même l'entrée de Mbappé, qui vendange la balle de match dans le temps additionnel, n'y fait rien : après avoir planté sa fléchette en plein dans le pif de Jardim le week-end dernier, Christophe Pélissier vient de faire une nouvelle victime. Pour les 100 points, Paris devra repasser.