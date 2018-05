Ambroise Oyongo est formel : « Le ballon est rond »

#SRFCMHSC Ambroise Oyongo : « La Ligue 1 est plus technique et tactique que la MLS mais après le ballon est rond partout donc pas de gros changement non plus » — MHSC (@MontpellierHSC) 17 mai 2018

SB

La terre est ronde, la ballon aussi.Après trois ans passés en MLS, au New York Red Bulls (2014-2015) et à l'Impact de Montréal (2015-2017), Ambroise Oyongo a découvert le foot européen en signant à Montpellier en janvier dernier.Le vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, qui a disputé son premier match avec son nouveau club lors de la victoire à Nantes le 6 mai (0-2), a réussi à trouver un point commun entre la Ligue 1 et la MLS : «Pour Oyongo, «» , mais pour ses compatriotes Clinton Njie et Frank Zambo Anguissa, il était ovale mercredi soir.