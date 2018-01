Ambroise Oyongo débarque à Montpellier

49

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De l'Impact à Montpellier L'international camerounais Ambroise Oyongo s'est engagé ce mardi avec le MHSC et vit ainsi sa première expérience en Europe. Le latéral gauche formé au Moussango FC a ensuite évolué en MLS, d'abord aux New York Red Bulls, puis à l'Impact Montréal depuis 2015. Le joueur de 26 ans arrive libre dans l'Hérault.De là à dire que ça sent le roussi pour Jérôme Roussillon ... Le président Nicollin a précisé que l'arrivée de Oyongo est surtout un moyen d'anticiper son probable départ alors qu'il disposera d'un bon de sortie cet été.Oui parce qu'on vous a pas prévenu, mais Roussillon sera international d'ici là.