Amazon ou Facebook peuvent-ils s'offrir la Premier League ?

Ed Woodward, vice-président de Manchester United, a récemment déclaré que « les acteurs du net » que sont Amazon ou Facebook pourraient se positionner pour acheter les droits TV de la Premier League. Directeur de recherches à Ampere Analysis, société d'analyse du marché télé payant en Angleterre, Guy Bisson décrypte la faisabilité d'une telle hypothèse, et son impact éventuel sur le marché.

Facebook et Amazon vont-ils se positionner sur le prochain appel d'offres ?

Facebook ou Amazon lorgnent-ils réellement les droits sportifs ?

Facebook ou Amazon pourraient faire sauter la banque, juste pour casser le marché ?

Pourquoi Sky et BT ont encore de la marge ?

Propos recueillis par Nicolas Jucha

Le pavé a été lancé dans la marre par Ed Woodward, vice-président de Manchester United : si les géants du net entrent dans la danse pour diffuser les matchs de Premier League, ce ne sont pas les gros clubs du Royaume qui s'en plaindront. Pour Guy Bisson, néanmoins, les actuels détenteurs des droits domestiques, Sky et BT, ont encore de la marge car «» Qui devrait coûter 2,3 milliards d'euros par an à Sky Sports à partir de 2019, pour maintenir une couverture identitique à aujourd'hui, pour un coût annuel de 1,6 millards environ. Trop coûteux selon Bisson pour des «» qui si elles se positionnent sur des droits premium, donneront la priorité «C'est un fait, les deux mastodontes d'internet, tout comme Tweeter d'ailleurs, veulent se positionner sur les droits télévisés du sport. Facebook a déjà pris un four sur la Premier League de cricket indien, malgré une offre à 500 millions de dollars, quand Amazon a déjà fait quelques incursions dans le business : droit audio de la Bundesliga, droits domestiques pour le Royaume-Uni de l'ATP World Tour (tous les tournois du circuit sauf les quatre Grands Chelems), les matchs du jeudi soir en NFL, la Ligue de football US... Mais pour Guy Bisson, le passage de la seconde vitesse n'est pas pour tout de suite car «» Une frilosité qui s'explique par le modèle économique de Facebook ou Amazon, incapables aujourd'hui «» .En France , beIN a fait main basse sur l'essentiel des droits footballistiques depuis 2012, avant de voir Patrick Drahi venir redistribuer les cartes depuis deux ans. SFR Sport peut avoir de faibles audiences et perdre de l'argent après l'investissement lourd sur la Premier League, cela n'a pas empêché le patron d'Altice d'en remettre une couche avec les droits de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. «» , estime un ancien de la chaîne cryptée qui tient à rester anonyme. Adopter une stratégie comparable sur le sol anglais, c'est envisageable pour Facebook ou Amazon ? «, estime Guy Bisson, malgré tout sceptique quant à ce scénario.» Facebook et Amazon savent à quoi sans tenir, et ils n'ont sûrement pas attendu la sentence de Guy Bisson pour être informés. Au-delà des infrastructures à mettre en place et des compétences à recruter, l'expert du marché télé pense également que la clientèle habituelle d'Amazon ou Facebook est plus jeune que celle d'une chaîne comme Sky, et donc moins prompte à passer à la caisse. «