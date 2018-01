Amazon et Netflix s'intéressent au PSG et à l'OM

Tu vas pouvoir mater autre chose queetToujours dans leur guerre fratricide pour savoir qui dominera l'empire du streaming, Netflix et Amazon ont décidé depuis quelques mois de s'attaquer à la production de docu-séries sur les clubs de football. Et après Manchester City et la Juventus , c'est au tour de la France d'attirer leurs caméras.Selon les informations de, le PSG et l'OM ont été sondés par les deux mastodontes pour de futures productions autour des deux clubs. Aucun accord n'a été trouvé, mais le président de la LFP, Didier Quillot, est clairement favorable à l'arrivée de ces sociétés dans le paysage footballistique français : «Un certain JMA aurait proposé un docu-fiction sur la formidable académie lyonnaise, le dossier est en attente.