Amavi intéresse Naples et l'Atlético

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ouf, une porte de sortie !Après une saison pleine à Aston Villa en Championship, Jordan Amavi ne devrait pas rester en Angleterre une saison de plus, ou alors dans un club plus prestigieux. Et son profil intéresse. Un temps cité du côté de l'Olympique de Marseille , il est désormais sur les tablettes de l' Atlético Madrid et Naples . Les, qui devraient perdre Théo Hernandez cet été, sûrement au profit du Real ou du Barça , cherchent une doublure à Filipe Luis au poste de latéral gauche. Ils ont déjà entamé des discussions avec les Villans à propos du jeune latéral français, 23 ans, qui pourrait partir pour dix à douze millions d'euros. Mais gare à la concurrence puisque le Napoli est également sur le dossier, anticipant un départ de Faouzi Ghoulam