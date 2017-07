Amandine Henry : « On veut être des machines à gagner »

Ce vendredi, l’équipe de France féminine affronte la Belgique en amical, à la Mosson, à quelques jours de l’Euro aux Pays-Bas (du 16 juillet au 6 août). Élue Ballon d’argent du Mondial 2015, Amandine Henry est la clef de voûte des Bleues, au milieu de terrain. Expatriée à Portland en club, la Nordiste se confie sur son expérience dans la National Women's Soccer League et sa volonté de remporter enfin un trophée avec l’équipe nationale.

« La répétition des matchs à enjeux, au début, c’était nouveau pour moi. »

« J’ai plus de mal à oublier la Coupe du monde 2015 que les JO. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Ça s’est très bien passé. On a commencé le championnat en avril. Je suis contente, c’est une belle expérience qui change du championnat français.Aux États-Unis, le championnat est hyper compétitif : en gagnant un match, on peut monter de deux places au classement, et descendre de deux si l’on perd... Que l’on affronte le premier ou le dernier du championnat, tous les matchs sont intéressants à jouer. Au niveau du style de jeu, c’est très athlétique. La répétition des matchs à enjeux, au début, c’était nouveau pour moi.Oui, j’arrive à mieux me protéger, être plus costaud dans les duels. Et puis, c’est très enrichissant d’apprendre une nouvelle culture, d’apprendre l’anglais, d’apprendre une nouvelle façon de travailler.C’est un management un peu plus ouvert. Tant qu’on est performantes sur le terrain, on peut faire ce qu’on veut en dehors. Personne ne va regarder ce qu’on mange, comment on est habillées, à quelle heure on se couche... On est vachement responsables, tandis qu’en France , on aime bien tout contrôler.Moi, j’arrive à un âge où je suis responsable. Je pense qu’un mélange des deux, c’est bien. D’un côté, il faut quand même un cadre de vie, et de l’autre, un peu de liberté.Au niveau médiatique, on est de plus en plus reconnues. Après, je pense que l’on est aussi davantage professionnelles. Il y a eu des Ligues des champions remportées en club. Ça a apporté de la confiance.L’efficacité, c’est ce qui nous manque à chaque compétition, d’être plus tueuses...En fait, j’ai plus de mal à oublier la Coupe du monde 2015 que les JO. Aux JO, je pense que l’équipe du Canada était un peu au-dessus physiquement. Tandis qu’à la Coupe du monde, face à l’Allemagne, on avait tout pour nous, mais ça s’est joué aux penaltys. Maintenant, il faut aller de l’avant, mais c’est sûr que ça nous sert de leçon pour les prochaines fois. On sait que quand on aura une occasion, il faudra la mettre au fond parce qu’on n’en aura pas dix derrière...Il amène son expérience. Le côté joueur. Pour ma part, comme il a été milieu de terrain, il m’aide énormément dans les déplacements. Il ressent un peu plus les choses qu’un coach qui n’a jamais joué à haut niveau.Non, ce n’est pas un tournoi mineur, parce qu’il y a les plus grosses nations. C’est bien, mais ce n’est pas une finalité. C’était un tournoi «» , pour se jauger avant l’Euro. Les États-Unis, c’est bien de les battre, mais elles préparent surtout leur Coupe du monde 2019. Nous, on avait à cœur de faire un résultat, que ce soit un tournoi amical ou officiel, on veut être des machines à gagner.Elles ne sont pas étonnées de notre victoire lors de ce tournoi. Elles disent qu’on produit le plus beau football, peut-être du monde. Elles ne comprennent pas pourquoi on n’a pas gagné de titre. Les Américaines, elles comptent sur nous pour remporter notre premier titre européen.J’espère que ce sera notre année ! Le premier titre avec l’équipe de France. Je le sens bienNotre technique. Notre groupe qui est assez homogène. On a de l’expérience couplée à la jeunesse. C’est ce mélange qui peut faire la différence.Je m’en fiche, tant qu’on a gagne l’Euro, ça serait l’Euro idéal. N’importe quelle équipe, je prends !