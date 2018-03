L'altercation dès le coup d'envoi

LR

Lors du derby disputé dans la nuit de dimanche à lundi entre Grêmio et l'Internacional, les capitaines des deux équipes ont dû être séparés avant même que le coup d'envoi soit donné. Pour cause, le capitaine de Grêmio, Maicon , a refusé de serrer la main de son homologue de l'Internacional, Andres D'Alessandro. Suffisant pour faire monter la température et nécessiter l'intervention des arbitres.Pas de bagarre, donc, mais un match tendu qui s'est soldé par la victoire des visiteurs (1-2), qui passent devant leurs adversaires du soir au classement.Et dire que si D'Alessandro s'était muni d'un gel hydroalcoolique, la brouille aurait pu être évitée...