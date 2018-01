Alors, ce Gattuso, ça donne quoi ?

Ce mercredi soir, l'AC Milan dispute la demi-finale aller de Coupe d'Italie face à la Lazio, un adversaire qu'il a déjà battu dimanche soir en Serie A. Les Rossoneri restent d'ailleurs sur trois victoires de rang en championnat. De là à y voir un effet Gattuso ?

AC Milan Lazio Coupe d'Italie - Demi-finale aller

Par Éric Maggiori

La scène à la fin de la rencontre face à la Lazio en dit long. Les joueurs de l' AC Milan entourent leur coach, Gennaro Gattuso , et lui mettent chacun une petite chiquette sur le crâne. Explications de Rino en zone mixte : «» Pas franchement étonnant, lorsque l'on se rappelle le joueur qu'il a été. Or, force est de constater que ses méthodes (et pas seulement celle de la baffe) fonctionnent. Son AC Milan vient de remporter ses trois derniers matchs de Serie A, et cette victoire face à la Lazio est symbolique. De fait, depuis le début de la saison, Milan n'avait pas pris le moindre point (0 sur 18) face aux six équipes (Napoli, Juventus Inter , Milan, Sampdoria ) qui le devancent au classement. Ces trois points, obtenus au courage, pourraient donc marquer le début de quelque chose.Ce n'était pourtant pas gagné. Il y a un mois, tout rond, Gattuso était déjà au bord du précipice. Arrivé à Milanello fin novembre, il réussit, pour son premier match sur le banc, à offrir son premier point à Benevento , avec cette folle égalisation du gardien Brignoli à la dernière seconde. «» , déclare alors l'ancien aboyeur. Dans la foulée, Milan perd en Ligue Europa face à Rijeka , gagne difficilement face à Bologne , puis, fin décembre, patatras : deux défaites de rang en Serie A face au Hellas Vérone (3-0) et à l' Atalanta (0-2). Milan pointe alors à la 11place, à 15 longueurs de la zone Ligue des champions. Mais Gattuso n'est pas du genre à abdiquer si facilement.Le premier tournant a lieu le 27 décembre, en Coupe d' Italie . Milan joue l' Inter . Deux équipes qui doutent, et un derby finalement décidé par un gamin de 19 ans : Patrick Cutrone . Milan s'impose 1-0 en prolongation, et Gattuso tient sa victoire référence. Ou du moins, sa victoire qui lui permet de se relancer moralement. La suite est une lente remontée. D'abord un match nul un peu heureux sur la pelouse de la Fiorentina (1-1), puis deux victoires difficiles face à Crotone (1-0) et Cagliari (1-2). Pas encore glorieux, mais suffisant pour rester dans la course à l'Europe. Arrive alors la rencontre face à la Lazio , et ce succès 2-1 obtenu face à l'une des équipes les plus en forme du championnat. Commentaire du commandant en fin de rencontre : «» Et modeste, avec ça.Alors, qu'a vraiment apporté Gennaro Gattuso à ce Milan, et qu'a-t-il fondamentalement changé par rapport à Montella ? Déjà, la défense semble aller mieux. Depuis les deux claques reçues contre Vérone et l'Atalanta, Milan n'a encaissé que trois buts en cinq matchs (dont une prolongation), soit un pion pris toutes les 160 minutes. Certains joueurs semblent revigorés, à l'instar d'un jeune Davide Calabria complètement à la rue en début de saison, et qui a sorti un match de patron face à la Lazio dimanche. Leonardo Bonucci, de son côté, semble être de mieux en mieux intégré dans un groupe qui a du mal à accepter son statut. Même discours pour Franck Kessié. Objet mystérieux, voire carrémentsous Montella, le milieu ivoirien est en train de s'imposer vraiment au milieu de terrain. Gattuso a également donné les clefs des ailes à Suso et Çalhanoğlu dans un 4-3-3 où Biglia semble petit à petit retrouver le niveau qu'on lui connaissait à la Lazio.Bref, Gattuso a, avant tout, redonné de la confiance à ses joueurs. Et cette confiance retrouvée passe par une préparation physique importante, comme l'explique San Gennaro. «» Une petite pique envoyée indirectement à Vincenzo Montella, coupable, selon lui, d'avoir fait faire une «» estivale à ses joueurs.Le chemin est toutefois encore long. Milan n'est pas guéri de tous ses maux, loin de là, mais le match contre la Lazio est évidemment encourageant. Les Milanais y ont disputé une première période quasi parfaite, avec un pressing haut, une défense bien en place, et un Cutrone dans tous les bons coups. Le gamin est d'ailleurs l'une des fiertés de Gattuso. «Ce soir, Milan retrouvera la Lazio en demi-finale aller de Coupe Italie . «» Bataille, couteau... C'est sûr : Gattuso a dix ans de plus, mais il a gardé ses recettes préférées.