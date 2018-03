Alors, ça se fabrique comment une alchimie ?

Si le PSG reçoit mercredi Angers en match avancé de la trente-et-unième journée de Ligue 1, Dani Alves a affirmé il y a quelques jours à la télévision brésilienne que l’élimination face au Real Madrid était avant tout due à un manque d’alchimie, vieille notion croisée depuis toujours dans la bouche des joueurs et dirigeants. Drôle de quête.

« Il faut enlever le soufre pour ramener le mercure »

Le 12 et le chaos

Par Maxime Brigand

Avant de tomber, Dani Alves avait pourtant sorti les crocs : «(...)» À comprendre, même sans Neymar . Ce devait être le grand soir, on connaît la suite : une élimination sans se battre, un président qui tape à côté à l’heure de l’analyse et qui lâche un bras d’honneur à la réalité – «» –, un adversaire qui donne une leçon de maîtrise collective et Zinédine Zidane qui envoie un crochet dévastateur en conférence d’après-match en affirmant que son Real «C’est l’histoire du haut niveau, de l’ascension d’un col de catégorie C1 où le joueur n’est plus un pion qui s’exprime en solitaire, mais plutôt le boulon d’un ensemble qui doit être prêt à en détruire un autre. Le PSG en est loin, le PSG dans tout son ensemble, et on ne va pas réouvrir ici le débat sans consistance de l’institution qu’on nous ressort chaque année au moment où le club parisien est poussé à la porte par les habitués du circuit. Tout simplement parce que seuls la Juventus et le Real Madrid y ressemblent aujourd’hui : n’oublions pas que le Bayern est un club où le licenciement de Carlo Ancelotti en septembre 2017 a marqué une rupture et le Barça en est un autre où Lionel Messi décide lui-même de ses clauses.Non, c’est autre chose selon Alves, qui a passé cette semaine sa tête sur Globo pour analyser la leçon reçue face à un Real qui l’a remis, via son bras gauche Marcelo -Asensio, à la condition de ses 34 ans : «» Ce à quoi Unai Emery , qui raconte plus ou moins la même histoire que ses prédécesseurs, a répondu mardi, évoquant un «» qui devrait se poursuivre sans lui, le PSG n’ayant pas vraiment progressé entre ses doigts, et ce, même si l’on tente d’installer l’écran de fumée du « problème mental » devant l’élimination face au Real. Drôle de débat que l’alchimie, notion balancée depuis toujours au milieu du sport collectif et qui veut tout et rien dire, que ce soit au HBC Nantes ou dans les bureaux de Francis Le Basser. Au Moyen-Âge, les alchimistes rêvaient de transformer le plomb en or. Aujourd’hui, leur but premier est «» , selon Grégory Di Cato, alchimiste-instructeur à l’école Azoth . Emery connaît le (vaste) programme de ses prochaines semaines.Explications : «» Mais comment faire ? «, poursuit Grégory Di Cato.» Cette unité s’apparente alors à l’égrégore, état d’esprit qui permet à un groupe de rassembler ses désirs communs pour toucher un but précis. Et Krychowiak n’a rien à voir dans cette histoire.Ainsi, l’idée est de trouver «» , et l’enjeu dépasse aussi aujourd’hui le cadre du terrain selon la caste des alchimistes : «» C’est la mission des prochaines semaines pour les alchimistes Emery et Al-Khelaïfi, qui a encore prouvé récemment qu’il pouvait trouver du beau dans une réalité brutale. Di Cato ajoute : «» Seconde étape post-Apocalypse : Angers, à 17h.