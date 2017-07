Allemandes et Suédoises se neutralisent

Allemagne 0-0 Suède

KC

Le sommet qui n'en était pas un.Après un bon match entre l' Italie et la Russie - qui s'est soldé par une victoire 2-1 des Russes - en ouverture du groupe B de l'Euro féminin, on était en droit d'attendre une grosse opposition entre l' Allemagne et la Suède , deux prétendants au titre final. Mais finalement, l'enjeu a quelque peu tué le jeu. Les Allemandes, tenantes du titre, ne sont pas parvenues à se défaire de leurs adversaires, accrocheuses. Un match nul 0-0 qui ne fait les affaires de personne, sauf celles de la Russie bien évidemment.Vivement l'entrée en compétition des Bleues, mardi soir.