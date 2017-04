Allemagne : Un joueur blessé à l'entraînement par ses propres fans

0

Les ravages de la passion.En Allemagne , les derbys sont source de tension et d'excitation, quitte à produire des dégâts collatéraux en amont. C'est la mésaventure qu'a vécue Julius Biada, un joueur de l'Eintracht Brunswick, qui évolue dans l'antichambre de la Bundesliga. Ce samedi, l'équipe se déplace chez son rival de Hanovre pour le derby de la Basse-Saxe. En prévision de ce duel, la direction du club avait alors décidé d'organiser les entraînements à huis clos.Sauf que deux cents supporters cagoulés de Brunswick ne l'ont pas entendu de cette oreille et ont bravé l'interdiction en se rendant aux abords du terrain du centre d'entraînement, craquant moult fumigènes pour encourager leurs joueurs, actuellement deuxièmes de 2. Bundesliga et toujours à la lutte pour la montée dans l'élite. Julius Biada a été blessé par le jet d'un projectile et a dû quitter le terrain trente minutes après le début de la session, comme le rapporte le site du club. Il va actuellement mieux, mais sa présence pour le derby est incertaine. Un geste «» pour la direction et qui sera «» .Une certaine illustration de l'expression «» .