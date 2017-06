Allemagne et Chili se neutralisent

Allemagne 1-1 Chili

KC

Statu quo au classement du groupe B en Coupe des confédérations.Après le match nul 1-1 entre le Cameroun et l' Australie plus tôt ce jeudi après-midi, l'autre rencontre du groupe a accouché du même score entre l' Allemagne et le Chili . D'entrée de jeu, dès la sixième minute, c'est Alexis Sanchez qui ouvre le score d'un bon pointu, suite à l'erreur de relance de son coéquipier en club Shkodran Mustafi . Devenant ainsi au passage le meilleur buteur de l'histoire du Chili Et peu avant la mi-temps, l' Allemagne parvient à égaliser par l'intermédiaire de Lars Stindl . Bien servi par Jonas Hector , l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, signe là son deuxième but de la compétition. D'ailleurs, c'est son deuxième but tout court pour la sélection allemande, en quatre apparitions.Le Chili et l' Allemagne restent donc en tête du classement avec quatre points chacun.