Allegri recadre Higuaín

Complètement transparent ce mardi soir face au Barça, Gonzalo Higuaín a râlé, pesté, regardé ses chaussures et même fini par adresser un joli doigt d'honneur au Camp Nou au moment de se faire remplacer par Fabrizio Caligara à la 87e minute.Une prestation qui tache. Et qui a forcément agacé le grand manitou de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri : «En attendant, Pipita ferait sans doute mieux de se re-matter plus en détail ses vieilles VHS de Ronaldo Pour peut être fin enfin piger comment marquer dans ces satanés gros matchs.