Allegri-Gattuso, l'amour vache

En finale de Coppa ce mercredi, Massimiliano Allegri fera face à Gennaro Gattuso. Des retrouvailles que les deux Mister ont anticipé, en multipliant les louanges l'un envers l'autre ces dernières semaines. Reste que tout n'a pas toujours été rose entre Max et Rino, que ce soit lorsque le premier entraînait le second à Milan, ou encore quand les deux hommes se sont croisés à Pérouse comme joueurs, au milieu des années 1990.



Il était une fois Perugia

Allegri face aux sénateurs

« Je n'étais plus le même lors de ma dernière année au club. »

Par Adrien Candau

En surface, ça ressemble à un simple échange entre vieilles connaissances. Avant que la Juve et le Milan ne s'écharpent en finale de Coupe d'Italie, Massimiliano Allegri avait déjà retrouvé Gennaro Gattuso en Serie A, le 10 mars dernier. Et n'avait que des choses sympas à dire, quand il s'agissait de parler de son ancien joueur : «» Gattuso, lui, avait choisi d'être plus synthétique : «Un respect mutuel sincère, qui dissimule néanmoins un passé commun plus orageux. Car Massimiliano Allegri et Gennaro Gattuso sont de vieilles connaissances. Pour trouver trace de leur première rencontre, il faut rembobiner les bandes jusqu'en 1995. À l'époque, Gattuso fait, à 17 ans, ses débuts dans l'équipe première de Pérouse, en Serie B, où il a effectué toute sa formation. L'année choisie par Massimiliano Allegri, milieu de terrain baroudeur de 28 piges passé par plusieurs formations de Serie A, B et C, pour débarquer en Ombrie et s'imposer au milieu de terrain. Au point qu'il hérite du brassard de capitaine.Pendant deux ans, jusqu'en 1997, les deux joueurs évoluent ensemble, se croisant sans vraiment se voir. Sans doute une histoire de statut et de génération : Gattuso, encore très jeune, joue peu, quand Allegri est un cadre de l'équipe. Rino gardera ainsi un souvenir contrasté de cette période : «» , racontait-il récemment, avant de conclure par un taquet, moins amical : «C'est finalement quand Allegri prendra la tête du Milan en 2010 qu'il approfondira ses relations avec Rino. Pour le meilleur comme pour le pire. Il faut dire que le gamin de Pérouse a depuis bien grandi. C'est même devenu un monstre sacré du vestiaire milanais. Un vestiaire qu'Allegri a pour tâche de rajeunir et de renouveler. Une mission délicate, alors qu'il doit jongler entre le statut et la susceptibilité des sénateurs du Milan – Inzaghi, Nesta, Seedorf, Oddo, Abbiati et bien sûr Gattuso – et les ambitions des jeunes loups de l'équipe, Kevin-Prince Boateng , Emanuelson ou encore El Shaarawy.L'équilibre est périlleux, mais Allegri parvient à ses fins, terminant même champion d'Italie en 2010-2011, puis second la saison suivante. Non sans faire quelques sacrifices. Gattuso, en fin de carrière, sera l'un d'eux et ne jouera que six matchs de Serie A en 2011-2012. De quoi pourrir l'ambiance entre lui et Allegri. Lelombard ne fera même aucun cadeau à son ex-équipier, comme lorsqu'il lui explique qu'il sera écarté lors du derby de Milan, le 6 mai 2012 : «"Rino, tu devras aller en tribunes."Rancunier, Gattuso n'oubliera pas de tacler son entraîneur au moment de quitter Milan pour Sion, où il achèvera sa carrière de joueur. Avec Nesta, Inzaghi et Seedorf, il claque la porte du club lombard à l'été 2012, non sans aboyer une dernière fois ce qu'il a sur le cœur : «» Allegri, pourtant, est convaincu que Gattuso a de l'avenir dans le coaching, et lui propose alors une reconversion dans le staff du Milan. Sans succès.C'est finalement le temps qui fera son office pour réconcilier Rino avec son ancien entraîneur : «» , se repent Gattuso en janvier 2013. Cinq ans plus tard, la paix semble désormais solide entre les deux. Même si, quand on lui demande quels entraîneurs l'inspirent, Rino cite dans la désordre, Sarri, Ancelotti et Antonio Conte . Pas Allegri. Qu'il prendrait sans doute un malin plaisir à défaire avec lesce mercredi, en finale de Coupe d'Italie.