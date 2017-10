Allegri contre l’arbitrage vidéo

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Allegri refait le match. Accrochée par l’Atalanta dimanche soir (2-2), la Juventus vient de lâcher ses deux premiers points de la saison. Une occasion en plus pour critiquer la VAR, automatisée en Serie A à depuis le début de la saison, et utilisée à deux reprises lors d’ Atalanta Juventus . Et l’entraîneur de la Vieille Dame Massimiliano Allegri ne s’en est pas privé, dans des propos d’après-match rapportés par la, condamne l’ancien coach du Milan AC.Une méthode qui aurait souri aux, puisqu’un de leur but a été refusé par la VAR pour une faute peu évidente en début d’action.