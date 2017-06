All Blacks or Whites

Terre de rugby par excellence, la Nouvelle-Zélande joue ce samedi face à la Russie pour le match d’ouverture de la Coupe des confédérations 2017. Pour leur quatrième participation dans ce tournoi, les All Whites comptent bien montrer qu’ils savent se débrouiller avec un ballon rond dans les pattes.

Des Kiwis pas encore mûrs

Le football derrière le rugby et la voile

Par Robin Richardot

Propos de Steve Jackson recueillis par RR

Difficile d’exister face aux. L’équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV est tout simplement monstrueuse. En tête du classement des équipes nationales de rugby depuis 2009, les rugbymen à la tenue noire et à la fougère argentée sont les seuls à avoir rapporté trois titres mondiaux dans leur pays. Forcément, à côté de ça, une quatre-vingt-quinzième place au classement de la FIFA, c’est beaucoup moins vendeur. Et pendant que lesécrasent l’Australie, l’Afrique du Sud et autres grandes nations du rugby, les, surnom de l’équipe de football masculine de l’île, se défont difficilement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux tirs au but en finale de la Coupe d’Océanie de football 2016. Mais qu’importe la manière, cette victoire leur a quand même permis de participer pour la quatrième fois de leur histoire à la Coupe des confédérations où ils rencontreront la Russie, le Mexique et le Portugal. Un gros défi pour cette équipe qui n’a réussi qu’à arracher un seul tout petit point contre l’Irak en 2009 dans cette compétition.» Dans une interview accordée auen 2015 à l’occasion de la Coupe du monde de rugby, Jonathan Coleman, ministre de la Santé néo-zélandais, avait été très clair. «en demi-finale de Coupe du monde, ndlr» , avait-il ajouté. Autant dire que s’ils faisaient la même chose avec leur équipe de football masculine, le pays serait rapidement en crise.Pourtant, lesarrivent globalement à se faire respecter dans leur région du globe, eux qui disputeront un match aller-retour contre les îles Salomon pour les barrages de qualification de la zone Océanie, pour ensuite affronter le cinquième de la zone sud-américaine et enfin espérer mettre le pied en Russie pour la Coupe du monde 2018. Mais dès que l’équipe s’éloigne un peu des kiwis et des kangourous, c’est une tout autre histoire. Les hommes entraînés par Anthony Hudson ont enchaîné deux défaites en juin contre l’Irlande du Nord et la Biélorussie et s’étaient fait marcher dessus lors de la Coupe des confédérations de 2009 (défaite 2-0 contre l’Afrique du Sud et 5-0 contre l’Espagne). Cependant, lesavaient été capables d’un coup d’éclat l’année suivante en Coupe du monde, arrachant un nul face aux champions du monde italiens et face à leurs deux autres adversaires, pour finir comme la seule équipe invaincue de la compétition.Une performance apparemment insuffisante pour faire décoller laau pays. «» , avait aussi confié Jonathan Coleman. Et visiblement, les Néo-Zélandais ont d’autres chats à fouetter en ce début d'été. «une équipe formée des meilleurs joueurs de rugby du Royaume-Uni et d'Irlande affrontent des équipes néo-zélandaises, dont les, ndlr, explique Steve Jackson, professeur spécialisé dans l’analyse socio-culturelle du sport à l’université d’Otago.Pourtant, Steve Jackson reconnaît que la situation pourrait évoluer un jour. «» , confie-t-il. La sécurité joue aussi parfois plus en faveur du football que du rugby. Certains jeunes garçons, parfois poussés par leurs parents, abandonnent des lycées avec une section rugby et se tournent vers d’autres sports comme le football qui serait moins « dangereux » . «» , avertit à nouveau le professeur. Même s’il faudra encore pas mal de temps pour qu’un footballeur soit autant vénéré en Nouvelle-Zélande qu’un rugbyman. Ce serait quand même un comble que lesprennent la main dans un pays où les, c’est le pied.