Aliou Traoré, sur les traces de Pogba à United

Comme d’autres avant lui, Aliou Traoré n’a pas hésité à quitter le circuit de formation du Paris Saint-Germain pour voir si l’herbe était mieux tondue ailleurs. À Manchester United plus précisément, où le jeune Sarcellois impressionne déjà tout son monde. Portrait.

Des contre-exemples à suivre

#MUFC is delighted to announce Under-18s midfielder Aliou Traore has signed his first professional contract with the club. ➡️ https://t.co/tkDWBU5GD0 pic.twitter.com/SRUpwxhclV — Manchester United (@ManUtd) 9 janvier 2018

Par Romain Daveau

Certes, le raccourci est facile, tout trouvé. Avec son physique longiligne, ses facilités au cœur du jeu, sa trajectoire, Aliou Badara Traoré respire la Pogbance. Il n’a pas voulu, non plus, faire ses premières armes sur les pelouses hexagonales. En quittant il y a six mois Sarcelles, ville du 95 où il est né le 8 janvier 2001, pour rejoindre Manchester United après un intermède par le centre de formation du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 17 ans avance aussi vite que l’a fait Paul Pogba à son âge, en passant du Havre au club mancunien. «, assure Mohamed Coulibaly , 31 ans, directeur sportif de l’AAS Sarcelles qui a vu éclore le jeune Valdoisien.Milieu de terrain complet, capable de se projeter rapidement d’une surface à l’autre et d’occuper tous les postes axiaux, Aliou avait déjà tout du bon élève à Sarcelles, qui a vu d’autres joueurs bien connus éclore avant lui (Philippe Christanval, Riyad Mahrez ...). Conscient des efforts à fournir à l’entraînement, le Français d’origine malienne fait d’énormes progrès. Ce qui l’a amené à rapidement intégrer le circuit de formation du PSG , suite logique pour un jeune talentueux issu de la région. «, commente Charles Zoko, son entraîneur en U13 à l’AASS, qui a toujours cherché à l’aiguiller et emmenait souvent le gamin aux entraînements.Son mentor a du flair pour le coup puisque, après deux années passées à faire ses gammes tout en continuant d’être surclassé entre 2014 et 2016, l’aventure parisienne tourne court pour Aliou. Pas par faute de temps de jeu apparemment, ni par désaccord avec le club. Ses formateurs ne veulent pas entrer dans les détails, qu’importe. Le Sarcellois retourne dans son quartier et retrouve les joies de taper dans le ballon dans le Val-d’Oise, en DHR, où il profite de tournois régionaux, lors d’U15 inter-districts notamment, pour finir d’attiser la curiosité des scouts des plus grands clubs qui savent très bien que la région parisienne constitue l’un des plus gros viviers de talents au monde. Manchester United donc, mais aussi la Juventus et Manchester City commencent à avoir des étoiles dans les yeux en le regardant., pose Charles Zoko.» Les représentants anglais entrent officiellement en discussion avec son entourage et l’invitent à passer une semaine d’essai au Trafford Training Centre, l’académie des, en février 2017. S’il rejoint le club de Premier League au mois de juillet, le milieu attendra six mois avant de signer son premier contrat professionnel, le 9 janvier dernier, après s’être notamment entraîné avec les Mancuniens lors d’un stage en Autriche cet été. «, s’enthousiasme Nicky Butt , le directeur de l’académie de Man U Aujourd’hui international français U17 après des performances consistantes avec les U16 de Patrick Gonfalone – 2 buts en 7 matchs, et alors qu’il évoluait encore à Sarcelles, ce qui en faisait le seul international masculin à jouer pour un club amateur –, le gamin marche donc dans les traces de Paul Pogba , débarqué dans le club du nord-ouest de l’ Angleterre huit ans avant lui. Le raccourci est facile, mais il s’impose pour Charles Zoko. «» «, abonde Mohamed Coulibaly (il a joué sept matchs professionnels en 2011 avec Manchester United , ndlr).