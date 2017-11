Alicher Ousmanov, cachoteries et Toffees

Magnat de l'industrie et des médias, actionnaire majoritaire de VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, et détenteur de 30% des parts du capital d'Arsenal, Alicher Ousmanov est partout. Y compris à Everton, où, selon les dernières révélations des Paradise Papers, le milliardaire russe contrôlerait, grâce à un prête-nom, la moitié du club de la ville de Liverpool.

L'arnaque

La guerre des boards

L'inspiration Poutine

Par Adrien Candau

Propos de James Montague recueillis par AC

Comme ses homologues milliardaires, Roman Abramovitch et Dmitri Rybolovlev, Alicher Ousmanov est un homme secret. Peu disert sur la façon dont il a construit sa fortune, celui qui détient 52% de VKontakte, le plus important réseau social russe, plusieurs chaînes de TV et Mettaloinvest, l'un des plus grands producteurs de minerai de fer du monde, opterait pour une gestion tout aussi opaque quand il s'agit de placer son argent dans les clubs de football. À en croire les, l'homme d'affaires russe, qui possède 30% des parts d'Arsenal, détiendrait aussi dans l'ombre près de 50% d'Everton. Et piétinerait le règlement de la Premier League, qui interdit à tout actionnaire possédant plus de 10% d'un club de détenir des parts d'une autre équipe.Pour bien comprendre l'ampleur de l'affaire, il faut revenir en 2007. Soit l'année choisie par Alicher Ousmanov et un de ses proches, le businessman iranien Farad Moshiri, pour acquérir chacun 14,58% des parts d'Arsenal. En 2016, Moshiri revend ses parts à Ousmanov et rachète près de la moitié du capital d'Everton (49,9%) pour environ 100 millions d'euros. Problème : selon les révélations des, la part de Moshiri dans Arsenal lui avait été payée et « offerte » en 2007 par Ousmanov. Or, l'argent tiré de la vente de cette part a servi à l'achat de celles d'Everton. Émerge ainsi la possibilité qu'Ousmanov contrôle Everton dans l'ombre . Un cas de figure banni par le règlement de la Premier League, une participation significative d'un investisseur dans deux équipes étant interdite pour éviter les conflits d'intérêt entre clubs. Une combine révélée au grand jour, qui laisse les avocats d'Ousmanov dans l'embarras, ces derniers se bornant à assurer que leur client est victime «» .De quoi noircir l'horizon des supporters des, qui n'ont pas fini de se prendre la tête avec la direction de leur club. L'actionnaire majoritaire, l'Américain Stan Kroenke, est détesté par la majorité des fans, qui lui reprochent de vouloir faire d'Arsenal une usine à cash plutôt qu'un acteur majeur du football européen. Ironiquement, Ousmanov et ses 30% d'actions se sont longtemps imposés comme la seule force d'opposition conséquente à Kroenke, ce qui a parfois valu au Russe le soutien de nombreux supporters. En 2013, l'oligarque s'était présenté comme un «» , chargeant frontalement Kroenke et l'accusant de ne montrer «» . Cette année, Ousmanov a tenté de prendre le contrôle du club et de racheter les parts de Kroenke, sans parvenir à ses fins. De quoi se demander pourquoi l'un des hommes les plus riches de Russie s'acharne à faire sien le club londonien., pose James Montague, auteur de, un ouvrage qui décrypte l'influence grandissante des milliardaires dans la gestion du football mondial.Néanmoins, le cas d'Ousmanov est spécial, dans la mesure où il semble avoir développé une affection réelle pour Arsenal. «, soutient Montague.Les investissements fantômes du Russe dans Everton viennent encore complexifier l'équation. «» , avance James Montague. Peut-être aussi qu'Ousmanov a tout simplement intériorisé le management de Vladimir Poutine, duquel il a toujours cherché les faveurs. «» Des petits arrangements entre amis qui mettent en lumière une problématique plus globale. «, conclut James Montague.