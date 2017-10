Algérie : ce sera Madjer

3

C’était Djamel Belmadi ou lui.La Fédération algérienne de football (FAF), dirigée depuis mars dernier par Kheireddine Zetchi, a finalement opté pour Rabah Madjer (58 ans). L’ex-international (86 sélections, 28 buts entre 1978 et 1992), vainqueur de la CAN en 1990, a donc été préféré à son cadet de 41 ans. L’ancien milieu de terrain de Marseille Manchester City ou encore Valenciennes , reconverti entraîneur depuis 2010 au Qatar (Lekhwiya, sélections nationales A et B) a vu le poste lui passer sous le nez au profit de celui qui est considéré comme un des meilleurs footballeurs africains de l’histoire.Problème, celui-ci n’a plus entraîné depuis la saison 2005-2006, lors d’une ultime expérience à Al-Rayyan ( Qatar ). Madjer, qui a dirigé trois fois l’ Algérie depuis la fin de sa carrière en 1992 (1994-1995, 1999, 2001-2002) s’était reconverti comme consultant télé. Et il ne manquait jamais une occasion de balancer sur les binationaux et de mettre en avant sa préférence pour les joueurs locaux., se marre un ancien international.En effet, depuis la fin de la Coupe du monde 2014, les Fennecs ont vu défiler Christian Gourcuff (août 2014-avril 2016), l’intérimaire Nabil Neguiz (avril-juin 2016), Milovan Rajevac (juin-octobre 2016), Georges Leekens (octobre 2016-février 2017) et Lucas Alcaraz , viré le 11 octobre dernier après six mois de présence.Madjer sera assisté par son ancien coéquipier Djamel Menad, qui a notamment entraîné le MC Alger, Belouizdad et l’USMA) et par Meziane Ighil, ex-sélectionneur national (2005-2006) et qui a dirigé plusieurs formations algériennes. Quant à Rabah Saâdane, qui avait qualifié les Fennecs pour la Coupe du monde 2010, il vient d’être sorti de sa retraite en étant propulsé directeur technique national.