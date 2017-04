Alexis Sánchez brise le rêve citoyen

Longtemps malmené par les Citizens, Arsenal a su inverser la tendance pour battre Man City après prolongation (2-1). Les Gunners reviendront à Wembley le 27 mai pour y affronter Chelsea.

Arsenal 2-1 ap. Manchester City

Des débuts rugueux

Les débats s’animent

Par Florian Lefèvre

Avoir les pieds carrés, ça peut toujours servir. Quand il a vu Danny Welbeck louper la balle de match alors qu’il se trouvait seul, libre de tout marquage, au second poteau, Alexis Sánchez ne s’est pas privé de pourrir son coéquipier. Et il a remis ça ensuite, en prolongation, quand l’ancien de Manchester United l’a encore oublié. Qu’à cela ne tienne, c’est sur un nouveau tir raté de Welbeck que Sánchez a délivré lessur un but de renard. Encore une fois cette saison, Arsenal s'en remet à son Chilien chéri et s'offre un derby de prestige face à Chelsea pour espérer, comme il en a l'habitude, soulever un trophée avec la Cup à défaut de la Premier League.En vingt ans à Arsenal Arsène Wenger n’avait encore jamais testé une défense à trois avant la victoire à Middlesbrough en début de semaine (1-2). Pour cette demi-finale, l’Alsacien relance son trio expérimental Gabriel -Koscielny-Holding. Comme Arsenal Man City repart avec le même XI de départ, vainqueur le week-end dernier à Southampton (0-3). Mais Pep Guardiola est vite contraint de changer ses plans : touché à la cuisse, David Silva cède sa place à Raheem Sterling dès la 23minute. Le match est particulièrement haché. Hormis un but refusé à Koscielny pour hors-jeu, les quelques occasions sont surtout à la faveur des, qui peuvent retourner au vestiaire avec des regrets. Surtout Sergio Agüero . D'abord, l’arbitre a oublié de lui accorder un croc-en-jambe d’Oxlade-Chamberlain dans la surface, puis il s’est vu refuser son but juste avant la mi-temps parce que l’arbitre assistant a jugé - à quelques centimètres près et à tort - que le centre de Leroy Sané était sorti des limites du terrain.Dominés dans le premier acte, lesse font surprendre à l’heure de jeu, au moment où ils étaient pourtant le plus en verve offensivement. Giroud est tout proche de marquer, puis Yaya Touré récupère le cuir dans les pieds de Ramsey et façonne un boulevard pour Agüero. Malgré un contrôle raté, le Kun s’en va tromper Čech - trop hésitant, le portier tchèque se rattrapera ensuite -, d’un piqué malicieux. Sauf que Nacho Monreal ne met pas longtemps à égaliser, en coupant victorieusement un centre de Oxlade-Chamberlain au second poteau. Plus le chrono tourne, plus la partie s’anime, comme si les deux formations voulaient absolument en finir avant la prolongation. City touche deux fois les montants, mais ça ne veut pas rentrer. Il y a cette volée de Yaya Touré, détournée in extremis par le portier tchèque, et surtout, ce coup de tête de Fernandinho , à la réception d’un corner de De Bruyne, qui fracasse la barre.City a laissé passer sa chance, En prolongations, un but opportuniste de Sánchez suffit au bonheur d' Arsenal et de Wenger qui laisse éclater sa joie au coup de sifflet final, comme rarement cette saison. Lesne se qualifieront peut-être pas pour la prochaine Ligue des champions, mais Wenger peut remporter la Cup pour la septième fois, ce qui serait une première pour un coach. Fabian Delph , lui, va ruminer longtemps sa balle d'égalisation ratée dans les derniers instants.