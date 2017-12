Alexis Sánchez à Paris en fin de saison ?

72

Toc toc toc, qui est là ? C'est la rumeur « Alexis Sánchez à Paris » .Longtemps envisagée l'été dernier avant les folies Neymar et Kylian Mbappé, la possibilité d'une arrivée d' Alexis Sánchez au PSG est complètement relancée. Selon Canal Plus, il y aurait ainsi de nouveau des contacts entre le club parisien et l'entourage d'Alexis Sánchez.La presse anglaise est dans tous ses états, à l'instar du journal, persuadé de savoir que le vestiaire ne pourrait plus blairer le Chilien. Ses coéquipiers lui reprocheraient ses performances au rabais depuis le début de la saison et son comportement de diva.Du coup, tout le monde se demande bien pourquoi Arsenal n'a pas cédé Sánchez à Manchester City lors du dernier mercato contre un gros paquet d'argent, surtout si l'attaquant des, qui arrive au terme de son contrat, finit par partir gratuitement au PSG en fin de saison... Au fait, il jouerait où, Alexis Sánchez, entre Neymar , Mbappé et Cavani ?Petit hic cependant... D'après le Manchester City ne compte pas perdre la bataille aussi facilement et pourrait offrir à Alexis Sánchez un contrat en or massif de 450 000 euros par mois. Non, on rigole, il s'agirait de 450 000 balles par semaine.