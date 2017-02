Alexis guide de petits Gunners contre Hull

0

Arsenal 2-0 Hull City

Le souffle de la colère de son peuple, Arsène Wenger l’a maintes et maintes fois ressenti sur sa nuque. Au cœur d’une période délicate, le manager a provisoirement dompté les éternels contempteurs grâce à la victoire sans relief d’ Arsenal face à Hull City (2-0) et renoué avec le succès en championnat après deux revers consécutifs.Rien n’a été simple toutefois contre l’équipe de Marco Silva , laquelle restait sur deux prestations convaincantes face à Manchester United (0-0) et Liverpool (2-0). Car ce sont lesqui se signalent d’entrée à l’Emirates Stadium. S’il ne peut d’abord reprendre un centre de Marković après une belle percée en solitaire (9), Niasse claque une tête qui oblige Ćech à s’employer (14). Bousculés, les compères de Koscielny se reprennent, mais pèchent tour à tour dans la finition. Bellerín frôle le montant de Jakupović (15), Sánchez croise légèrement trop sa frappe (16), tandis qu’Özil manque sa reprise de volée (25). Il faut finalement un brin de réussite et une main involontaire d’ Alexis pour qu’ Arsenal ouvre la marque. Loin d’abdiquer au retour des vestiaires, Hull pousse à l’image d’un bel enchaînement de Niasse repoussé par Čech (51). Bien que fébrile jusqu’au bout, la formation londonienne tient le choc et double même la mise grâce à Sánchez sur penalty dans le temps additionnel. Le 17but du Chilien en Premier League, impliqué par ailleurs sur seize réalisations de son équipe lors des treize derniers matchs.Une victoire essentielle permettant à Arsenal de remonter provisoirement sur le podium, mais guère rassurante avant un déplacement plus que périlleux, mercredi, à Munich.