Alexander Nouri remercié par le Werder Brême

La der d’Alexander au Werder Avant-dernier de Bundesliga avec cinq points, zéro victoire, et la pire attaque de l’élite allemande (trois petits pions inscrits en dix journées), le Werder Brême a décidé de se trouver un mouton noir, en la personne de son entraîneur Alexander Nouri . Ce dernier a été remercié ce lundi, soit le lendemain d’une vilaine fessée prise à domicile contre Augsbourg (0-3). Le Germano-Iranien de 38 ans laisse sa place à Florian Kohfeldt et Thomas Horsch, soit les deux techniciens qui entraînaient la réserve du club.Deux fois plus de coachs pour deux fois plus de points ?