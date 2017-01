Alexander Isak bientôt au Real

0

CP

À dix-sept ans, Alexander Isak s'est immédiatement imposé dans son club de l' AIK Solna Grand espoir du football suédois, le joueur a inscrit dix buts la saison dernière en championnat. Pas mal pour un adolescent. Ces performances lui ont naturellement ouvert les portes de la sélection nationale. Et dès ses premiers pas en tant que titulaire sous le maillot bleu et jaune, en janvier dernier, il a été décisif en ouvrant le score lors d'un match amical contre la Slovaquie (8-0).De quoi susciter l'intérêt de la Juventus , de Chelsea ou du Bayern . Mais finalement, c'est le Real Madrid qui devrait rafler la mise. Selon plusieurs médias espagnols commeou, le joueur aurait signé un accord le liant pour cinq saisons avec les. En novembre dernier, déjà, l'attaquant avait pu visiter les installations du club. Le Real étant interdit de recruter cet hiver, le joueur devrait patienter six mois en Suède avant de pouvoir rejoindre sa nouvelle formation.D'autres sont passés par là avant lui. Puis le Stade rennais les a recalés. Puis ils ont été prêtés à Heerenveen...