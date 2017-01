Alessandrini vers les Los Angeles Galaxy

0

CP

Des étoiles plein les yeux.Une fois de plus, ce vendredi, Romain Alessandrini ne figurait pas sur la feuille de match pour la rencontre entre Marseille et Montpellier (5-1) . Enquiquiné par une blessure à la voûte plantaire en début de championnat, l'ancien Rennais n'a pas su profiter de l'arrivée de Rudi Garcia pour retrouver du temps de jeu. Pire, il n'a plus été titularisé depuis le 26 novembre, lors de la défaite (4-0) contre Monaco , lors de laquelle il était sorti juste avant la pause.Face à cette situation, l'OM serait disposé à laisser partir son attaquant. Selon, depuis plusieurs jours, les dirigeants des Los Angeles Galaxy feraient le forcing pour s'attacher les services du Français. Les discussions entre la franchise californienne et Marseille auraient même débuté et seraient en bonne voie.Entre les South Winners, les Dodgers et les Yankees, Alessandrini a déjà pu commencer à réviser son anglais en regardant les tribunes depuis le banc.