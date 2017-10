Alessandrini nommé pour le trophée du meilleur nouveau venu en MLS

Romain Alessandrini named to shortlist for @MLS Newcomer of the Year: https://t.co/6AbISvrKSu pic.twitter.com/UgWLxAJWXA — LA Galaxy (@LAGalaxy) 15 octobre 2017

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au LA Galaxy, Alessandrini a pris une autre dimension.L'ancien joueur de l' Olympique de Marseille vient d'être nommé dans la liste pour le trophée du meilleur « nouveau venu » de la saison de MLS. Transféré au LA Galaxy lors du dernier mercato d'hiver, Romain Alessandrini s'est parfaitement acclimaté au championnat américain et a réalisé une saison de feu.Auteur de onze buts et dix passes décisives pour sa première saison de MLS (28 matchs), le milieu offensif de 28 ans est bien placé pour remporter le trophée.Une liste de 38 noms où l'on retrouve notamment un certain Bastian Schweinsteiger