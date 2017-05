Aleix Vidal est de retour à l'entraînement

AD

C'était il y a plus de trois mois, début février, Aleix Vidal s'effondrait sur la pelouse d' Alavés après un tacle trop appuyé du français Théo Hernandez Pas un simulation, puisque sa cheville droite avait été sérieusement touchée alors qu'il ne restait que cinq minutes à jouer et que le Barça gagnait déjà 6-0. Bref, une blessure très grave et très stupide pour le défenseur barcelonais de vingt sept ans. «» avait à l'époque déclaré Luis Enrique . Son indisponibilité avait été estimée à cinq mois, mais le club catalan a annoncé que Vidal venait de reprendre l'entraînement. Si tout se passe bien, il devrait donc être opérationnel pour la reprise. Théo Hernandez avait immédiatement présenté ses excuses à Vidal ce jour là : «