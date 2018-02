Alderweireld ne verra pas Turin

NB

Absent du noyau de Tottenham pendant trois mois à la suite d'une blessure aux adducteurs, Toby Alderweireld avait récupéré sa place de titulaire le 7 février dernier, en FA Cup, face à Newport County (2-0). À la suite de cette rencontre, le Belge avait déclaré à tout le monde être prêt pour le remporté ce week-end par les Spurs (1-0) . Détail : cela s'est fait sans l'international belge.Trois jours plus tard, rebelote. Alderweireld, non sélectionné, regardera ses camarades se frotter à la Juventus depuis son sofa. Pochettino veut qu'il continue à se remettre de sa blessure qui, selon l'intéressé, n'est qu'histoire ancienne. Il n'en faut évidemment pas plus pour que les journaux anglais relancent les rumeurs de transfert.Autre détail important : une clause dans le contrat du défenseur despermettra à n'importe quel club de le recruter pour trente millions d'euros pendant l'été 2019, ce qui pourrait pousser lede Tottenham à le vendre plus cher cet été.