Alban Lafont, l'ado qui joue le plus en Europe

Selon une étude de l'Observatoire du football CIES, Alban Lafont, âgé de seulement dix-sept ans, est en tête du classement des jeunes pousses ayant disputé le plus de minutes dans les cinq grands championnats européens. Il est, avec le portier de l'AC Milan Gianluigi Donarumma, le seul à avoir disputé toutes les rencontres de son club dans leur intégralité depuis le début de la saison.Alban Lafont était entré dans l'histoire du football français en janvier 2015 en devenant, à seize ans et dix mois, le plus jeune gardien à faire son entrée en jeu en Ligue 1.La Ligue 1 est d'ailleurs le championnat le plus représenté dans le top 10 des U20 les plus utilisés avec pas moins de six joueurs placés dont le Niçois Malang Sarr, 3et joueur de champ le mieux classé.Bref, pas mal de départs à prévoir au prochain mercato.