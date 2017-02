Les deux amours de Jordi Cruyff

Fils de, Jordi Cruyff se délecte de la prochaine finale de Copa del Rey entre le Deportivo Alavés et le FC Barcelone, qui s'affrontent d'abord aujourd'hui en Liga. Ces deux écuries sont celles où il a passé la plus grande partie de sa carrière sur le pré mais avec lesquelles. Mais il n’y a pas rencontré les mêmes destins.



Jordi Cruyff : « À Barcelone, j’ai souffert de la comparaison »

Au Barça, un rabibochage sur fond d’enterrement

Par Robin Delorme

Après six longues minutes de temps additionnel, le stade de Mendizorroza explose de joie. Le vacarme, bien aidé par des feux qui en ressort s’entend du Pays Basque en Navarre tant les supporters du Deportivo Alavés, de retour dans l’élite espagnole depuis tout juste quelques mois, jouissent de ce retour au premier plan. Cette finale de Copa del Rey, à disputer face au FC Barcelone au mois de mai, ravive des souvenirs inextinguibles à Vitoria, capitale administrative d’Euskadi. Pour rappel, en mai 2001, le club réalise l’un des plus grands exploits du football d’outre-Pyrénées : une finale, perdue mais légendaire, de Coupe de l’UEFA face à Liverpool (5-4 après prolongations) sur la pelouse de Dortmund. Ce rendez-vous prochain avec lesne renvoie donc Alavés qu’à la seconde finale de son histoire, un duel des plus personnelles pour Jordi Cruyff . «admet le fils du Hollandais Volant.De par son prénom, en l’honneur du saint protecteur de la Catalogne, Jordi Cruyff a tout du Catalan de naissance. De par sa formation, également. Car éduqué au football total de l’Ajax Amsterdam dans les années 80, capitale néerlandaise où il voit également le jour, puis passé pro en 1993 au sein du FC Barcelone, coule dans les veines du rejeton de sa sainteté Johan un sang estampillé tiki-taka. Idem, des Pays-Bas à la Catalogne, il doit se défaire d’un statut de pistonné qui lui colle à la peau. Quand certains dirigeants amstellodamois voient en lui «» , ceux du Barça ne sont pas en reste. Comme Josep Lluis Nuñez, présidentcontesté, qui, après le renvoi de l’entraîneur Johan Cruyff , décide de prendre en grippe son fils, Jordi. Il lui met sur le dos tous les tracas, du départ de Stoichkov à celui de Laudrup. «regrette l’actuel directeur sportif du Maccabi Tel-Aviv.Contraint à l’exil dans la foulée du licenciement de son père, il franchit la Manche et prend la direction de Manchester. À United, malgré un titre en Ligue des Champions justement décroché au Camp Nou, il trimballe son spleen, entre faible temps de jeu et blessures récurrentes : «» . Justement, cette élite footballistique, il ne la rencontre ni à Manchester ni à Barcelone. Non, c’est bien au Pays Basque, dans le modeste club qu’est alors le Deportivo Alavés, que Jordi Cruyff connaît ses heures de gloire. Fraîchement qualifié pour sa première campagne européenne, «» - le sobriquet du fanion de Vitoria - s’offre un mercato luxueux pour son petit standing. Lui qui souhaite «» , selon ses dires, vit pourtant un conte de fées : après avoir éliminé l’Inter Milan, le Rayo Vallecano et Kaiserslautern, Alavés se qualifie pour la finale de la Coupe de l’UEFA.Tel un Leicester européen du début du millénaire, le Deportivo Alavés s’offre la surprise de la décennie. Une finale face au mastodonte Liverpool qui accouche d’un duel homérique dans lequel s'illustre Jordi Cruyff : à deux minutes du terme du temps additionnel, il égalise de la tête et envoie la finale dans une prolongation fatale aux Basques, réduits à neuf et défaits par un but contre son camp de Geli à la 116minute. Une défaite historique qui sera le point d’orgue de sa carrière puisque le miracle de Vitoria ne connaît pas de lendemain. De mal en pis, le club descend même en Segunda Division à la fin de l’exercice 2002/03, ce qui signifie la fin de l’aventure basque pour un Jordi qui retrouve par la suite Barcelone mais sous le maillot de l'Espanyol. «affirme Jordi Cruyff au» Pourtant, c’est bien en fils de sa seigneurie qu’il retrouve le Camp Nou en mars dernier. Après le décès de son paternel, il rend un hommage appuyé à l’institutionqui, malgré de nombreuses anicroches, l’a lancé dans le grand bain.