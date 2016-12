Alan Ruschel (Chapecoense) a quitté l'hôpital

0

Chapecoense plane crash survivor Alan Ruschel being discharged from hospital. Amazing to see. 🙏🏼💪🏼 pic.twitter.com/HrrmfNoymw — Footy Vines (@Footy_Vines) 18 décembre 2016

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Près de trois semaines après l'accident d'avion qui a coûté la vie à soixante et onze personnes, l'un des trois joueurs survivants de Chapecoense, Alan Ruschel, a quitté l'hôpital pour retourner chez lui. Alors qu'il quitte l'établissement en fauteuil roulant, le Brésilien se lève, prend un ami dans ses bras et rentre dans la voiture devant de nombreuses personnes venues l'applaudir.Quelques heures plus tôt, Alan Ruschel avait donné une conférence de presse à l'hôpital pour revenir sur son état de santé et sur l'accident où un changement de place dans l'avion lui a sauvé la vie : «(un autre survivant du crash ndlr)Après avoir fondu en larmes en pleine conférence de presse, le défenseur de Chapecoense a avoué qu'il allait tout faire pour rejouer au football : «Enfin une bonne nouvelle dans cet accident tragique.