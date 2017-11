Alain Giresse : « C'est difficile de ne pas se souvenir de Gernot Rohr »

En première division, Alain Giresse a disputé douze Bordeaux-Marseille. Onze avec les Girondins, un du côté de l'OM. Mais entre l'horrible blessure de Daniel Jeandupeux en 1977, et son retour gâché en 1987, « Gigi » ne garde pas que des bons souvenirs de ces affrontements.

Propos recueillis par Mathias Edwards

Ah oui ! Mais malheureusement, je ne serai pas au stade.Les meilleurs souvenirs contre Marseille, ce sont des matchs de Coupe de France. Des Bordeaux-Marseille en championnat, je n'en ai pas disputé tant que ça, parce que Marseille a passé quelques saisons en deuxième division. Et puis avant l'arrivée de Bernard Tapie à l'OM, ce n'était pas un problème de jouer contre Marseille.Oui, bon... Cette année-là, on a été champions en battant tout le monde à domicile. Ce 4-1 contre Marseille, il est passé comme une lettre à la poste.Pour des raisons personnelles et morales, c'est le match le plus désagréable que j'aie eu à jouer. Je l'ai mal vécu. Revenir à Bordeaux me rendait mal à l'aise. Je me disais que j'étais professionnel, que je devais le faire. Et je ne l'ai pas fait tranquille, serein. Je n'ai pas abordé le match comme il se doit. Et la saison suivante, j'ai refusé de le jouer.Pas par la défense. Par un joueur.C'est difficile de ne pas s'en souvenir.Non. On s'est croisés, mais on n'a jamais parlé de ça. Pour quoi faire ?Consignes ou pas, peu importe, il n'y a que le résultat qui compte, ce qu'il s'est passé. Je l'ai subi de plein fouet, c'est tout ce que je retiens.C'est une grosse incompréhension entre Claude Bez et moi, qui est à l'origine de mon départ à Marseille, puis des excès qui ont suivi. Cela m'a touché, c'est sûr.Des incompréhensions par rapport à la fin de saison 1985-1986. Je trouvais que je ne méritais pas certains reproches. Mon traitement ne correspondait pas à mon comportement vis-à-vis des Girondins.Un manque d'implication vis-à-vis du club. Peut-être qu'un jour, j'irai au fond des choses. Là, j'ai juste entrouvert la porte de la cave, pour la première fois.Non, pas encore. Le temps fait mûrir les choses, et permet de parler sans excès, ni attitude revancharde.Nous, les Bordelais, on se souvient plus de la grave blessure de Daniel Jeandupeux que de la défaite, qui est totalement passée au second rang. La blessure de Daniel avait été affreuse. Affreuse. Vous vous souvenez, quand le tibia de Djibril Cissé était sorti ? Eh bien là, c'était pareil. Le tibia sortait, oh la la... Je n'ai pas pu m'approcher.Oui. J'étais à une vingtaine de mètres. Lorsque j'ai vu le tibia, je me suis dit : «» C'était au-delà de mes forces.Dans le vestiaire, nous étions complètement abasourdis. Daniel Jeandupeux était déjà à l'hôpital. On ne faisait pas la gueule parce qu'on avait perdu, on ne pensait qu'à se renseigner sur l'état de Daniel. D'ailleurs, nous sommes directement allés à l'hôpital, le soir même.À ce moment-là, les équipes n'étaient pas ce qu'elles sont devenues. Dans un premier temps, Bordeaux s'est hissé au sommet du foot français dans les années 1980. Puis, cela a été au tour de Marseille dans les années 1990. Donc lors de la montée en puissance de l'OM, c'était une opposition entre les deux meilleures équipes du pays. Et tout cela était amplifié par une rivalité excessive entre deux présidents à forte personnalité.Vous vous souvenez, quand le président Bez est arrivé à Marseille dans sa Cadillac ? Il y avait une volonté de provoquer. Ils s'invectivaient en coulisse, cela allait au-delà du terrain.Non, parce que les joueurs changent souvent. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas conditionnés pour maintenir à tout prix une invincibilité. Ceux que cela concerne, ce sont les supporters, qui vivent l'histoire de cette rivalité au travers de cette invincibilité. Ce soir, Bordeaux voudra l'emporter, et Marseille ne pas perdre. Mais sans rapport avec cette histoire d'invincibilité bordelaise.Oui, comme les supporters stéphanois avant un derby. Chaque joueur, quand il arrive dans un club, est mis au courant que tel match est particulier.Si je vous dit «» , vous allez dire que je suis politique. Mais non, pas du tout ! Bordeaux a besoin de se refaire une santé, et Marseille alterne entre le bon et le moins bon à l'extérieur. Donc je vois un match nul.Là, vous vous adressez au Bordelais que je suis. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que plus le temps passe, plus on approche de la fin de cette invincibilité. C'est inéluctable.Oui.Je ne me suis pas fixé une date. Tant que le désir est là... Vous savez, dans ce métier, on est pris dans une dynamique. Et tant qu'on est dedans, on veut continuer.