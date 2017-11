Al-Quwa Al-Jawiya remporte l'AFC Cup

LG

Les Faucons planent sur l'Asie.Al-Quwa Al-Jawiya est devenu le troisième club asiatique à conserver son titre continental, après avoir remporté l’édition 2017 de la Coupe de l’AFC face aux Tadjiks du Istiqlol Douchanbé (1-0). L’attaquant irakien, Emad Moshin, a inscrit l’unique but de la rencontre, d’une puissante demi-volée à la 68minute, peu après le pénalty manqué par son coéquipier, Hammadi Ahmad.Les Faucons concluent leur année 2017 en beauté, après avoir remporté leur sixième Premier League irakienne, faisant de la formation de Bagdad la deuxième plus titrée du pays derrière Al-Zawra’a et ses treize titres nationaux.