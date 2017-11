Al-Khelaïfi, Jérôme Valcke et des pots de vin

LG

Nasser, homme d'affaires judiciaires. Nasser Al-Khelaïfi aurait tenté de corrompre Jérôme Valcke, en janvier 2015.Alors secrétaire général de la FIFA, le Français a reconnu avoir pu jouir d’une splendide montre Cartier estimée à vingt mille euros, trouvée «» de sa chambre de son hôtel. Et comme on rêve plus grand du côté du président du PSG, l’ancien numéro 2 de l’instance mondiale a également bénéficié d’une villa italienne tous frais payés par ce brave Nasser, d’après. Les avocats du businessman ont toutefois tenu à démentir les faits et les propos de Jérôme Valcke, en niant toute corruption de la part de leur client.Ca commence à chauffer, tout de même.