Wydad goal winner against Alahly was never offside. pic.twitter.com/YZEG9FwQ0V — Arryadia (@arryadiatv) 5 novembre 2017

Via son site officiel, Al Ahly a annoncé qu’il allait déposer un recours auprès de la CAF contre l’arbitrage de la finale de Ligue des champions africaine. L’entraîneur du club égyptien, Hossam El Badry, a ainsi mis en cause l’arbitre gambien, Pape Bakary Gassama, dès la fin de la rencontre (un pion à zéro pour le Wydad Casablanca). «» , fulminait-il après le match.Un recours qui devrait être balayé d’un revers de la main par l’instance continentale, tant les motifs d’accusation sont ridicules. Le but du Wydad n’est d’ailleurs absolument pas hors-jeu.