Ajaccio verra les barrages après un match de barge

Dans une rencontre étouffante et marquée par cinq expulsions dont celle d'Olivier Pantaloni, Ajacciens et Havrais ont dominé une mi-temps chacun. Après l'ouverture du score de Ghislain Gimbert, Jean-Philippe Mateta égalise puis donne l'avantage aux siens sur penalty, avant d'être expulsé pour une provocation inutile envers le public ajaccien. Un bijou de Mady Camara à la dernière seconde envoie les deux équipes aux tirs au but. Et à la fin, c'est Ajaccio qui passe et affrontera Toulouse, grâce à la main ferme de Jean-Louis Leca.

Au-delà de la fatigue

Mateta et la provocation de trop

AC Ajaccio (4-2-3-1) : Leca - Lejeune, Avinel, Sainati, Hergault - Coutadeur, Boé Kane (Camara, 105e) - Maazou, Cavalli (Laci, 62e), Nouri (Selemani, 74e) - Gimbert. Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Havre AC (4-2-3-1) : Thuram - Coulibaly (Gory, 25e), Camara, Moukoudi, Bese (Özdemir, 90e +2) - Bain, Lekhal - Bonnet (Guitane, 98e), Fontaine Ferhat - Mateta. Entraîneur : Oswald Tanchot.

À l'usure. Le feuilleton le plus haletant de la semaine s'est terminé à l'usure, presque comme une évidence. Dans le parcage havrais, deux courageux supporters ont regardé leur équipe encaisser le premier but, puis un inusable Jean-Philippe Mateta faire remonter la pente au club doyen dans la foulée, et lui donner l'avantage sur un penalty généreux. Ce dimanche soir, François-Coty est passé par toutes les émotions, dans une partie qui a vu l'expulsion de cinq acteurs, dont Olivier Pantaloni . Mais à la fin, c'est l'entraîneur corse qui jubile depuis sa tribune, puisque ce sont ses garçons qui l'emportent au mental, grâce à l'égalisation de Mady Camara à la toute dernière seconde, puis en gardant la tête froide dans une séance de penaltys à déconseiller aux cardiaques.L'entame du match est à mettre au crédit des Corses qui se créent les meilleures occasions et ouvrent logiquement le score, lorsque Maazou décale Gimbert côté droit. L'ancien Havrais ne réfléchit pas et reprend de volée à l'entrée de la surface. À pleine vitesse, le ballon atterrit en plein dans le petit filet de Thuram (1-0, 17). Pour les Ciel et Marine, c'est la douche froide, d'autant plus que Yacouba Coulibaly doit sortir sur la civière quelques minutes plus tard après avoir été mis K.O. par un ballon de Moussa Maazou , dont les supporters acéistes scandent le nom. Ambiance. À la provocation, les visiteurs oublient leurs deux allers-retours Normandie-Corse en 48 heures et répondent par l'égalisation. Bonnet prend toute la défense ajaccienne de court et centre pour Mateta qui n'a plus qu'à marquer dans le but laissé vide par Leca (1-1, 36). Le meilleur buteur du HAC double la mise dans la foulée, mais son but est sévèrement refusé pour une faute commise sur Lejeune.Après une première mi-temps ajaccienne, les Havrais reprennent des couleurs. Mais il faut soit de la maladresse, soit un excellent Jean-Louis Leca pour les empêcher de prendre l'avantage. De quoi faire s'échauffer les esprits : Hergault et Gory manquent d'en venir aux mains, et Olivier Pantaloni est exclu en tribune. En deuxième partie de prolongation, Matthieu Coutadeur le rejoint à son tour pour avoir bousculé et traité l'arbitre d' «» , selon les dires de Riad Nouri au micro de Canal+. Mateta obtient un penalty, le transforme (2-1, 111), puis célèbre à la Memphis Depay , entraîne un début de bagarre sur le terrain et manque de provoquer un envahissement de terrain.C'est rouge dans la foulée pour cette provocation inutile. M. Schneider est généreux puisque dans cette altercation générale, Denys Bain et Joris Sainati sont également exclus pour leur excès d'engagement. On joue à neuf contre neuf et c'est le moment que choisit l' ACA pour poser réserve. Dans les dernières secondes, Mady Camara, entré à la place de Boé-Kane, envoie un boulet de canon à l'entrée de la surface et envoie son équipe aux tirs au but (2-2, 120+6). Le banc envahit le terrain, mais regagne bien vite sa place pour éviter de nouveaux débordements. Hélas, l'absence de Mateta se fait cruellement ressentir, puisque Zinedine Ferhat manque son penalty en se heurtant à la main ferme de Jean-Louis Lecca. Les Corses répondent par une série parfaite et mettent fin à un feuilleton qui en aura rendu fou plus d'un.