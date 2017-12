Ajaccio gagne petit face au Havre

2

AC Ajaccio (4-2-3-1) : Leca - Lejeune, Avinel, Sainati, Hergault - Boe Kane, Coutadeur - Wissa, Cavalli (cap.), Nouri - Gimbert. Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Le Havre (4-4-1-1) : Thuram - Traoré, Bain, Moukoudi, Bese - Lekhal, Louiserre, Assifuah, Ferhat - Bonnet (cap.) - Mateta. Entraîneur : Oswald Tanchot.

Johnny est parti, mais Ajaccio revient.En manque de victoire depuis cinq rencontres et le derby ajaccien fin octobre, l' ACA a retrouvé les trois points. Pour cela, pas de fioritures à François-Coty : un ceinturage de Moukoudi sur Gimbert qui fait penalty, une transformation par le capitaine Cavalli peu avant la demi-heure de jeu, et basta. Les hommes de Pantaloni n'ont même pas besoin de défendre face à des Havrais inoffensifs, dominés et rejoints au pied du podium par leur hôte de l'après-midi. Les quatre Barbarians havrais à avoir fait le déplacement repartent donc fanny après avoir perdu 90 minutes devant un triste match.Ils auraient peut-être mieux fait d'aller à Paris rendre hommage au Boss.