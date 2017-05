Air Jordan Siebatcheu

Deux ans après sa chute en National, la Berrichonne de Châteauroux a désormais la possibilité si elle ne déconne pas de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Une perspective encore assez difficile à cerner dans les têtes il y a quelques mois, soit avant l’arrivée d’un attaquant décisif en janvier : Jordan Siebatcheu, auteur de neuf buts en treize matchs. Portrait, entre une blouse et un pari gagnant.

Au moment de lâcher un regard dans le rétro, Jordan Siebatcheu aurait pu abattre cette carte que l’on sort souvent de son jeu comme un réflexe. Instinctivement, il aurait dû reparler de son premier match chez les pros, à Toulouse, un jour de janvier 2015 où Jean-Luc Vasseur lui avait filé un peu plus de vingt minutes pour se dépuceler en Ligue 1 avec le Stade de Reims , le club qui l'a biberonné. Et pourquoi pas le souvenir de son premier but avec les grands, inscrit huit mois plus tard lors d’une victoire à Bordeaux . Ou encore celui contre le PSG claqué quelques semaines plus tard. Mais non, le jeune attaquant franco-américain n’est pas comme ça et lorsqu'il parle de son arrivée dans le premier groupe professionnel de sa carrière, c’est avant tout pour évoquer les difficultés rencontrées : «Diagnostic classique : Siebatcheu souffre lorsqu'il ne plante pas. «» Il y a moins d’un an à peine, celui qui était alors encore au Stade de Reims – à qui il appartient encore – était présenté comme l’une des belles promesses du championnat de France . Vingt ans, un profil atypique, 25 apparitions avec l’équipe première pour sa première saison chez les grands et trois buts. Un CV qui avait donc de la gueule au moment de redescendre d’un étage avec les Champenois l’été dernier. Problème, une relégation s’accompagne souvent d’un changement de visage sur le banc, histoire d’ouvrir un nouveau chantier. À Reims Jean-Pierre Caillot a donc décidé à l’époque que le candidat du renouveau serait Michel Der Zakarian , un homme qui est aujourd’hui passé à côté de sa mission remontée – le club est septième de Ligue 2 à deux journées de la fin et a besoin d'un miracle pour atteindre la place de barragiste. Sans Jordan Siebatcheu Pour la première fois de sa vie, le bonhomme a en effet quitté la ville il y a cinq mois. «» avant tout, comme l’explique son entourage. Direction Châteauroux , pour un prêt de six mois en National, où le directeur sportif Jérôme Leroy a une nouvelle fois cogné à l’instinct. Depuis qu’il a enfilé ce nouveau costume il y a deux ans, l’ancien esthète du championnat de France est devenu un homme de défis, de paris. Dès le premier jour, Michel Denisot , vice-président de la Berrichonne, voulait que Leroy utilise son «» Alors, l’ex du PSG et de l’OM a filé en DH, a avalé les kilomètres, pour sentir les bons coups, ce qu’il détaillait en février dernier dans les colonnes de: «» L’idée de venir chercher Siebatcheu est arrivée comme ça, aussi, alors que Châteauroux s’était fixé comme objectif vital un retour en Ligue 2 dès la saison prochaine au début du dernier exercice. Il reste aujourd’hui deux journées de championnat, et la Berrichonne pointe en tête aux côtés de l’US Quevilly-Rouen, malgré le récent départ de son entraîneur, Michel Estevan , mis à pied pour avoir parié sur des matchs de Ligue 2, de Bundesliga et de hockey avec ses enfants, mais aussi quelques problèmes en interne. Banco.Comment Jordan Siebatcheu s’est-il retrouvé au milieu de cette aventure ? Au bout d’une première partie de saison vissé sur le banc déjà – malgré un triplé en Coupe de France avec le Stade de Reims à Villeneuve-d’Ascq (7-0) en décembre – et donc d’un coup de fil de quelques minutes de Jérôme Leroy . Il raconte : «» Soit neuf buts en treize rencontres de National à la barre d’une attaque en panne sèche à l’hiver. Venir cavaler en National, à 21 ans, quand quelques mois plus tôt on court avec un statut d’espoir en Ligue 1, il fallait oser. «, détaille Siebatcheu. Olivier Saragaglia , qui a depuis repris le rôle d’entraîneur principal, ndlr)» Intégration qui s’est poursuivie sur le terrain entre les taquets et les conseils d’Angoula, au moins aussi précieux que ceux filés par Oumare Tounkara et Razak Boukari En arrivant à Châteauroux , la mission de Jordan Siebatcheu était simple : retrouver du temps de jeu et empiler les buts, le tout dans un cadre de vie moins confortable. «» , avoue celui qui avait intégré le Stade de Reims à l’âge de six ans après avoir lâché ses premiers dribbles dans le quartier Croix-Rouge de la ville. C’est là où il a tout appris, là où il a alterné entre la discipline et l’enseignement tactique, là aussi où il a remporté le championnat de France U19 en juin 2015 un peu plus d’un an après une finale de Gambardella perdue contre l’AJ Auxerre (0-2). Une période où l’attaquant a également rencontré un certain Romain, supporter du Stade de Reims qui est devenu un confident d’après-match et un meneur de page Facebook sur le joueur. «» Un ami qui a continué à le suivre à Châteauroux , mais aussi lors de déplacements à Belfort ou Sedan. La montée de la Berrichonne n’est aujourd’hui qu’à quelques mètres et Jordan, un prénom inspiré «» , retournera ensuite à Reims , pour s’offrir un retour par le haut. «» , complète-t-il. Rafraîchissant on disait.