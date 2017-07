Air BnB transforme la pelouse de l'Allianz Arena en hôtel

AH

Airbnb assure à l'Allianz Arena.À l'occasion de l'Audi Cup les 1 et 2 août prochains, le site internet Airbnb a lancé un concours sur son site internet pour offrir des pass VIP à quatre élus. Mais outre les matchs entre l'Atético Madrid, le Napoli, Liverpool et le Bayern (tenant du titre), les heureux élus auront le privilège de passer une nuit dans l'Allianz Arena. Et pas n'importe où.Le géant américain de la réservation entre particulier va ainsi installé un espace très premium, avec lit double et canapé, aménagé pour l’occasion au bord du terrain. Mieux, Jérome Boateng se joindra aux gagnants à l'issue du tournoi pour échanger quelques balles et partager quelques souvenirs. Pour finir, Audi réserve des tours de circuits avec ses tout derniers modèles pour les élus. Bon petit week-end. Mais ce concours n'est ouvert qu’aux résidents des quatre clubs représentés lors du tournoi : Allemagne , Grande-Bretagne, Italie et Espagne Un gros coup de com' réussi pour Airbnb, qui n'en est pas à son coup d'essai. En mai dernier, la firme avait fait dormir deux personnes dans les paddock de l'écurie de F1 Williams avant le grand prix de Silverstone, et aussi deux brésiliens stade Maracanã.Attention aux nombreuses caméras de surveillance.