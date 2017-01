Aidez-nous à améliorer SoFoot.com

0

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Déjà, bonne année à toutes, à tous. Merci de votre fidélité en 2016 et pour les heures que vous comptez encore passer sur sofoot.com en 2017, pour les onglets ouverts derrière vos tableurs Excel et vos commentaires constructifs ou complètements fous laissés sur le site ou sur nos réseaux sociaux.Depuis des millénaires maintenant,essaie de vous proposer un contenu intéressant et pertinent au quotidien, que ce soit en rapport à l'actualité ( news , avant-matchs, comptes-rendus interviews , analyses...) ou pour apporter notre pierre à ce bâtiment en éternelle construction qu'est la culture foot en France (articles rétro, tops , entretiens fleuves etc...).Comme vous êtes toujours plein de ressources et d'avis constructifs, on vous propose de laisser ici, dans les commentaires, toutes vos propositions de fond ou de forme pour continuer à faire évoluerUne boite à idées dans laquelle vous pouvez aussi laisser des mots d'amour, parce que c'est primordial, l'amour.