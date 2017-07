AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si elle était là, la bonne affaire du mercato.Après quatre saisons pleines à Galatasaray, Wesley Sneijder quitte la Turquie. Le milieu hollandais a résilié son contrat avec le club turc, et renoncé à sa dernière année de salaire. À 33 ans, le joueur passé par l'Ajax, le Real et l'Inter est donc libre de s'engager où bon lui semble, ou presque.La seule condition posée par Galatasaray est que Sneijder ne signe dans aucun autre club turc dans les trois prochaines années, sous peine de payer une amende de vingt millions d'euros. En même temps, après quatre ans en Turquie, Sneijder a sûrement d'autres objectifs. Une clause originale qui a inspiré les trolls de Wikipédia, puisque sur la page du joueur on apprend déjà qu'il vient de signer à Fenerbahce.À 33 ans, le joueur le plus capé de l'Histoire des Pays-Bas n'est pas encore rouillé, et devrait vite rebondir en Europe.Allo le Champions Project ?