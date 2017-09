Agüero meilleur buteur non européen de Premier League

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kunter Strike.Samedi après-midi, Sergio Agüero a fait tomber l’arrière-garde de Liverpool et les records avec.En ouvrant la marque face aux(victoire 5-0 de City), l’attaquant argentin est devenu le meilleur réalisateur non européen de l'histoire de la Premier League. Avec ses 124 buts, il devance désormais le Trinidadien Dwight Yorke (123), ancienne légende de Manchester United à la fin des années 1990.Le podium est complété par l’Ivoirien Drogba et ses 104 buts.En revanche, il faudra encore une cinquantaine de buts au Kun pour rattraper Titi Henry, meilleur buteur non britannique de l'histoire de la PL avec 175 caramels.