Agüero et ses nombreux retards

Franck Lampard balance.Franck Lampard n’a joué que quelques mois à Manchester City , mais ce fut suffisant pour remarquer les travers de certains de ses coéquipiers. Notamment les nombreux retards de Sergio Agüero . Sur le plateau de Sky Sports, l’ancien international anglais ne s’est pas gêné pour balancer sur l’attaquant argentin. Interrogé sur son partenaire qui a reçu le plus d’amendes, l’ancienn’a pas hésité : «, poursuit Lampard, partenaire de l’attaquant argentin chez les Citizens en 2014-2015."bon, tu as une amende""Ok, pas de problème. Attendez le week-end que je mette un hat-trick et tout le monde sera content." »C'est plus facile de se faire pardonner ses problèmes de ponctualité quand on inscrit vingt-six buts en une saison.