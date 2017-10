Agression de supporters de Chelsea à Rome

LG

Des bleus pour les supp' desUn groupe de supporters de l’AS Rome a lancé une embuscade contre une poignée de fans de Chelsea, dans la nuit de lundi à mardi. Réunis dans un bar romain appelé, les supporters desont été surpris par l’arrivée fulgurante de nombreux fans de la Louve. Visages couverts et munis de bâtons, les supporters romanisti ont mis un joli tintouin avant de devoir fuir devant les forces de police, arrivées quelques minutes après le début de l’échauffourée.Un porte-parole de la police italienne a précisé que deux supportersont été arrêtés, tandis qu’aucun blessé grave n’est à signaler.Deux mille fans de Chelsea sont attendus ce mardi soir pour la rencontre opposant lesà l’AS Rome, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions, alors que le match aller (3-3) avait été le théâtre d’affrontements entre la police londonienne et les supporters romains. La rencontre de ce mardi soir a été élevée en alerte rouge, et une présence militaire a été exceptionnellement demandée par la municipalité de Rome après que deux cent ultras des Blues ont été annoncés dans la capitale italienne.Encore cent et Zack Snyder réalisera un super péplum.