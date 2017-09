Agnelli risque gros

AG

Le président de la Juventus Andrea Agnelli , est dans le viseur de la Fédération italienne de football (FIGC). Le procureur fédéral, Giuseppe Pecoraro, charge le dirigeantpour violation de l'intégrité sportive et relation illicite avec les supporters. En effet, Agnelli est soupçonné d'avoir participé à un trafic illégal de billets avec un ultra du club lié à la célèbre mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Également mis en cause, le directeur des ventes du club de Turin, Francesco Calvo, le responsable de la sécurité, Alessandro Nicola D'Angelo, et Stefano Merulla, directeur de la billetterie. Le procès a débuté aujourd'hui et les responsables turinois risquent gros. Le président de la Juve est sous la menace d'une suspension de deux ans et demi et d'une amende de 50 000 euros.Mafiosa.